Japonya'da Şinzo Abe yeniden başbakan seçildi

Kyodo ajansının haberine göre, partisi parlamentonun alt kanadının üyelerinin belirlendiği seçimden zaferle çıkan Şinzo Abe, "Diet" adı verilen mecliste düzenlenen özel oturumla yeniden başbakanlığa getirildi.

Abe'nin yeni hükümette bir önceki kabine üyelerinin hepsini tutması bekleniyor.

Japonya'da, eylül ayında feshedilen Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere yapılan genel seçimde Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar, parlamentonun alt kanadında üçte iki çoğunluğu elde etmişti.

Ülkede parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosu'nu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.