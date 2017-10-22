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Dünya

Japonya'daki sandık çıkış anketleri Başbakan Abe'nin partisini işaret ediyor

Şinzo Abe, Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakan olma yolunda ilerliyor

22 Ekim 2017 19:33

Çeviri - Gonca Tokyol

Japonya'da bugün yapılan genel seçimlerden Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) koalisyonunun zaferle çıkması bekleniyor.

TBS’nin sandık çıkış anketlerine göre, LDP’nin 465 üyeli meclisteki koltukların 311’ini kazanarak “nitelikli çoğunluğu” elinde tutmaya devam etmesi beklenirken, sandıkların yerel saatle 20.00’de kapanmasının ardından devlet televizyonu NHK’dan yapılan yayında da LDP’den 281-336 arasında kişinin meclise gireceği tahmininde bulunuldu.

Sonuçların sandık çıkış anketlerine uygun olarak açıklanması durumunda Abe, LDP’nin lideri olarak üçüncü dört yıllık görev süresine başlayacak ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kadar konumunda bir değişiklik olmaması halinde Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olacak.

Abe, Japonya'nın Ulusal Savunma Gücü'nü ulusal daimi orduya dönüştürmeyi amaçlıyor

Normal takvime göre gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerin erkene alınması için çağrıda bulunan Abe, seçimlerde nitelikli çoğunluğu elde etmesinin ardından anayasada değişikliğe gitmeyi planlıyor. ABD tarafından yazılan Anayasa’nın Japonya’nın düzenli bir orduya sahip olmasını yasaklayan 9. Maddesi’ni değiştirmek isteyen Abe, Japonya'nın Ulusal Savunma Gücü'nü 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez ulusal daimi orduya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Gevşek para politikalarından yana olan Abe, seçim kampanyası süresinde ülkenin 6 çeyrektir devam eden büyümesini ve düşük işsizlik oranlarını da içeren ekonomik başarılarını öne çıkarmıştı.

Öte yandan Japonya’nın güneyinde günlük hayatı olumsuz etkileyen Lan Tayfunu sebebiyle sandığa gitme oranlarının düştüğü kaydedildi. Sahil şeridini yoğun yağmur ve sert rüzgârlarla etkileyen tayfun nedeniyle on binlerce kişiden evlerini tahliye etmeleri istendi. Bölgede bazı uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi.

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