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Dünya

Japonya'da sigara kullanmayana 6 gün tatil

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Kasım (DHA) - Japonya'da bir firmanın çalışanları, iş arkadaşlarının sigara molalarından şikayetçi olunca firma, sigara kullanmayan çalışanlarına yıllık ekstra altı günlük izin hakkı verdi

04 Kasım 2017 12:46

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Kasım (DHA) - Japonya\'da bir firmanın çalışanları, iş arkadaşlarının sigara molalarından şikayetçi olunca firma, sigara kullanmayan çalışanlarına yıllık ekstra altı günlük izin hakkı verdi.

Japonya\'nın başkenti Tokyo\'da bir pazarlama şirketi olan Piala Incorporated, Eylül ayında sigara kullanmayan çalışanlarına yıllık ekstra altı gün tatil hakkı verdi. Tokyo\'nun Ebisu bölgesinde bulunan ofisin sigara kullanan çalışanları, her sigara molasında 29. kattan zemin kata iniyor ve her mola yaklaşık 15 dakika sürüyor. 

Piala Incorporated\'ın sözcüsü Hirotaka Matsushima konuyla ilgili, \"Sigara kullanmayan çalışanlarımız geçen ayın başında, dilek ve istek kutularına sigara molalarının çeşitli sorunlara yol açtığı hakkında birçok şikayette bulundu. Yönetim kurulu başkanımız şikayetleri gördü ve sigara kullanmayan çalışanların hakkını telafi etmek için altı günlük ekstra izin kuralını uygulamaya koydu\" dedi.

Yeni uygulamayla bugüne kadar şirketteki 120 çalışandan 30\'u ekstra tatil haklarını kullanmaya başladı ve sigara kullanan dört kişi sigarayı bıraktı. Yerel medyaya konuşan Piala Incorporated yönetim kurulu başkanı Takao Asuka, \"Şirket çalışanlarının sigara kullanımını ceza yerine teşvikle azaltmayı hedefliyorum\" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü\'nün verilerine göre Japonya\'da yetişkinlerin yüzde 21.7\'si sigara kullanıyor. Piala Incorporated\'ın sisteminden sonra bazı şirketler de sigara kullanımını azaltmak için benzer çözümlere başvuruyor. (Fotoğraflı)

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