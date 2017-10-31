T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'da seri katil dokuz kişiyi parçalara ayırıp sakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Japon polisi, başkent Tokyo yakınlarında, öldürdüğü dokuz kişiyi parçalara ayırıp evinde saklayan bir katili yakaladı

31 Ekim 2017 15:40

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Japon polisi, başkent Tokyo yakınlarında, öldürdüğü dokuz kişiyi parçalara ayırıp evinde saklayan bir katili yakaladı. Tokyo Polisi, olayı \"planlı seri katil cinayetleri\" olarak tanımladı.
Tokyo yakınlarındaki Zama kentinde gerçekleşen olayda polis, bir kadının kaybolma nedenini araştırırken, Takahiro Shiraishi isimli bir adamın evinde çok sayıda insana ait olduğu anlaşılan vücut parçaları buldu.
Polis, Shiraishi\'nin evinin önünde yer alan soğuk depolama konteynerinde de, bedenlerinden koparılmış iki insan kafası buldu.
Yerel gazete Mainichi Shimbun\'un haberine göre 27 yaşındaki Shiraishi\'yi insan vücudu parçaları nedeniyle gözaltına alan polis, şüphelinin evinde bulunan vücut parçalarının sekizi kadın ve biri erkek olmak üzere toplam dokuz kişiye ait olduğu anlaşıldı.
NHK televizyon kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde Takahiro Shiraishi\'nin, \"Dokuz kişiyi ben öldürdüm ve kanıtları saklamak için bedenler üzerinde değişiklikler yaptım\" dediği belirtildi.
NHK\'nin haberinde, 21 Ekim\'de kaybolan kadın, internet üzerinde intihar etmek istediğini söylediğinden itibaren Shiraishi\'nin kadınla iletişim içinde olduğu belirtildi.
Takahiro Shiraishi\'nin bir komşusu konuyla ilgili, \"Bu mahalle yakınlarda bir kreşin bulunduğu özel bir yaşam alanı. Burada böyle bir olayın olduğuna inanamıyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçEkim DHAJaponTokyoTokyo PolisiZamaTakahiro ShiraishiPolis ShiraishiYerelMainichi ShimbunShiraishiNHKEkimBurada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24