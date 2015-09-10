Japonya'da sel felaketi



Sel felaketi başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Joso kentinde olağanüstü manzaralara neden oldu. Japon televizyonları bina, araç ve elektrik direklerini beraberinde sürükleyen dev çamur kütlelerinin görüntülerini yayınladı.

Bölgeye arama-kurtarma çalışmalarında görev almak üzere askeri birlikler sevk edildi. Selden kurtulmak için çatılara çıkan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı.

Tayfun, sel ve heyelan getirdi

Etau Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar, Japonya genelinde sel ve heyelana yol açtı. Birçok kişinin kayıp olduğu bildirildi. Joso kentinin de bulunduğu Ibaraki bölgesinde 20 bin kişinin tahliyesi kararlaştırıldı. Tochigi'de 90 bin kişinin tahliyesi tamamlandı. 116 bin kişi evlerinden ayrılmaları gerektiği konusunda uyarıldı.