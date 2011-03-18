-JAPONYA'DA SANTRALDEKİ FELAKET ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR TOKYO (A.A) - 17.03.2011 - Japonya'daki deprem sonucu hasar gören Fukuşima nükleer santralinde bir felaketi önlemeye çalışan mühendisler, tüm gece boyunca, yakıt çubuklarındaki aşırı ısınmanın engellenmesi için gereken soğuk su akışını yeniden sağlamak üzere bir güç kablosu çekmeye çalıştı. Kesilmiş olan bu enerji hattını yeniden çalıştırmaya uğraşan mühendislerin çalışmalarının beklenenden yavaş ilerlediği kaydedildi. Santralin işletmecisi olan Tokyo Elektrik firmasından bir yetkili, yaptığı açıklamada, kablonun çekilmesinin ne zaman tamamlanabileceğinin henüz bilinmediğini, sabah, helikopterle su boşaltma ve itfaiye araçlarıyla soğutma suyu püskürtme çalışmaları başlatıldığı için, kablo çekme çalışmasına ara verildiğini belirtti.