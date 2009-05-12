Japonya'da robot öğretmen ilk dersini verdi

Japonların geliştirdiği robot öğretmen, Tokyo'da ilk dersini verdi.



Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Tokyo Bilim Üniversitesi tarafından geliştirilen Saya adındaki insansı kadın robot, Kudan İlkokulunda 10 yaşındaki öğrencilerin bilim ve teknoloji dersine girdi.



Mümkün olduğunca insana benzemesi için çalışılan kahverengi saçlı, pembe dudaklı robotun üzerinde kıyafet bulunuyor.



Kaşını kaldırmaktan gülümsemeye kadar bir dizi yüz mimiğini yapabilen robotun yüzü, 6 temel hissiyatı ifade edebilecek şekilde programlandı; şaşırma, korku, kızgınlık, mutluluk, üzüntü ve tiksinti.



Saya'nın yaratıcısı Prof. Hiroşi Kobayaşi, esas amacının teknolojiyi çocuklara sevdirmek olduğunu, ancak robotun ileride öğretmen açığını kapatmada da kullanılabileceğini söyledi.



Saya, 5 sene önce Japon şirketlerinde resepsiyon memuru olarak çalıştırılmak üzere geliştirilmişti, ancak daha sonra öğretmen olarak programlandı.

