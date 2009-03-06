Japonya'da robot öğretmen devrimi

Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir ilkokul, ülkede geliştirilen bir robottan, pilot uygulama dahilinde öğretmen olarak yararlanmaya başladı.



İlk elektrikli robot Televox, 1926 yılında üretildi. Dünya ilk elektronik aksamlı robotları olan Elmer ve Elsie ile 1948 yılında tanıştı. Günümüzde ise koşabilen, garsonluk yapan ev temizleyen ve hatta yemek yapabilen robotlar geliştirildi. Ta ki; düne kadar...



Vatan'ın haberine göre, robot teknolojisi konusunda dünya lideri olan Japonya’da geliştirilen bir robot başkent Tokyo’da bir ilkokul pilot uygulama yaparak, robot öğretmenleri kullanmaya başladı. Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen ve daha önde resepsiyonda hizmet etmesi için tasarlanan “Saya” adlı robot 5-8 yaşları arasındaki çocuklara öğretmenlik yapıyor. 40 binden fazla kelime ve cümle bilen Saya, aynı zamanda birçok soruyu cevaplayabiliyor. Robotun sınıfta disiplini sağlayabildiği ortaya çıktı.



Robot öğretmen sınıfta yoklama alabiliyor, gürültü yapıldığında uyarıda bulunuyor ve uyarıları dikkate alınmadığında ise kızıyor. Profesör Hiroshi Kobayashi’nin yarattığı ve 15 yıllık çalışmanın ürünü olan Saya öğretmen Japonca’nın yanı sıra İngilizce ve Fransızca da konuşuyor.