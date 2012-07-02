Japonya'da nükleer santral yeniden çalışıyor

Geçen sene Fukushima nükleer santralinde yaşanan erime olayından sonra Japonya ilk defa bir nükleer reaktörü hayata döndürdü.

Santralin bulunduğu Ohi şehrinde toplanan yüzlerce eylemci kamuoyunda da sıkça tartışılan kararı protesto etti.

Başbakan geçen ay yaptığı açıklamada ekonominin gelişmesi için çok önemli olduğunu söylediği nükleer enerjinin desteklenmesini istemişti.

Deprem ve tsunaminin etkisiyle Fukushima’da yaşanan nükleer erime olayından sonra Japonya’daki 50 nükleer santralin hepsinde reaktörler kapatılmıştı.

Bu nükleer kriz, 1986 Çernobil felaketinden sonra yaşanan en kötü nükleer olay olarak nitelendirilmekteydi.

Ohi’deki 3. nükleer reaktör ancak Çarşamba günü tümüyle işlev kazanıp elektrik üretebilecek. Haftanın sonunda ise reaktör tam kapasitede çalışıyor olacak.

Nükleer enerjiyi protesto eden 650 eylemciden 100’ü nükleer santrale giden yolu kapadıysa da santral işletmecisi Kepco, bunun reaktörün yeniden işleme sokulmasını engellemediğini açıkladı.