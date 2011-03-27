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Dünya

JAPONYA'DA NÜKLEER KARŞITI GÖSTERİ NAGOYA (A.A)

27 Mart 2011 15:00

-JAPONYA'DA NÜKLEER KARŞITI GÖSTERİ NAGOYA (A.A) - 27.03.2011 - Japonya'da yüzlerce nükleer santral karşıtı bir gösteri düzenledi. Bölgedeki AFP muhabiri, Tokyo ve Nagoya kentlerinde, Fukuşima nükleer santralindeki durumdan endişe duyan liselilerin çağrısıyla toplanan yaklaşık 300 göstericinin, "Başka Fukuşima istemiyoruz" sloganları attığını belirtti. Göstericiler, deprem bölgesindeki Honşu adasında bulunan Hamaoka nükleer santralinin kapatılmasını istedi. Kalp şeklinde balonlar taşıyan göstericilerin santrali işleten şirketin binasına yürüdüğü belirtildi.

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