Minyatür bir figürünüz olsun ister misiniz?

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Kasım'da başlayacak bir fotoğraf stüdyosu, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar devam edecek olan bir sergi kapsamında ziyaretçilerin üç boyutlu resimlerini çekeceği bildirildi. Ayrıca minyatür figürlerinin de müşterilere sunulacağı duyuruldu.

log.com.tr'de yer alan habere göre; Dünyanın ilk üç boyutlu fotoğraf stüdyosu olduğu belirtilen Omote 3D’ye gelen ziyaretçilerin ilk aşamada vücutlarını 15 dakikalık tarama işleminden geçirmesi gerektiğini bildirdiller.

Bilgisayara yüklenen özel bir program sayesinde ziyaretçinin üç boyutlu modelinin yapılacağı açıklandı. Son aşamada da üç boyutlu yazıcı ile tamamlanacağı belirtildi.

Üç boyutlu yazıcıyla ziyaretçinin minyatür figürünün elde edebileği ifade edildi. Fakat çıktı ebatlarının, 10, 15 ve 20 cm olarak değiştiği ve r. 10 cm’lik (20 g) figürün 264 dolar, 15 cm (50 g) 403 dolar, 20 cm (200 g) ise 528 dolardan satışa sunulacağı bildirildi.

Bildirilen tarihler arasında Japonya'ya gidecekler için Omote 3D’nin internet sitesi üzerinden rezervasyon yapılması gerektiği kaydedildi.