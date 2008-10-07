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Yaşam

Japonya'da maymunlar garson oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki bir tavernaya gelen müşterilere bir çift makak maymunu hizmet ediyor

07 Ekim 2008 03:00

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki bir tavernaya gelen müşterilere bir çift makak maymunu hizmet ediyor

Garson maymunların videosu için tıklayın


Kayabukiya tavernasının iki sevimli garsonundan genç olanı Fuku-çan genellikle ilk vardiyada görev alıyor. Fuku-çan'ın tavernadaki tek görevi müşterilere yemeğe başlamadan önce ellerini temizlemeleri için sıcak ıslak havlu vermek. Fuku-çan'ın 2 yıllık iş tecrübesi bulunuyor.

Müşterilerin bir dediğini eksik etmeyen Yat-çan da içki servisiyapıyor.

Bahşiş soya fasülyesi

Geleneksel garson giysileri içindeki Fuku-çan ve Yat-çan hizmetlerinin karşılığında müşterilerden bahşiş olarak soya fasulyesi alıyor.

Tavernanın sahibi, maymunlardan yaşlı olanının iş sırasında kendisini taklit etmesi üzerine bu ilginç fikri bulduğunu belirtiyor.

Japon hayvan hakları kurallarına göre, her iki maymun da 2 saatlik vardiyalarda çalışabiliyor.

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