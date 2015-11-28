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Dünya

Japonya'da kıyıya vuran teknelerden cesetler çıkıyor

Japonya'da son iki ayda kıyıya vuran tekneler içinde 25 ceset bulundu

28 Kasım 2015 11:23

Japonya'da son iki ay içerisinde alabora olmuş halde kıyıya vuran teknelerin içinde 25 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.

Sputnik'in Japon yayın kuruluşu NHK'dan aldığı habere göre, polis ve sahil güvenlik ekipleri son günlerde Japon kıyılarına vuran esrarengiz teknelerin sırrını çözmeye çalışıyor.

Japon Denizi'nin 100 kilometre açığında salı günü terk edilmiş olarak bulunan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekilen teknede çürümeye yüz tutmuş 7 ceset bulunduğunu söyleyen yetkililer, içerisinde 10 ceset bulunan bir başka teknenin ise geçen cuma Fukui eyaleti yakınlarında bulunduğunu aktardı.

Son iki ay içerisinde alabora olmuş kıyıya vuran teknelerde toplam 25 ceset bulduklarını kaydeden yetkililer, teknelerden birinde buldukları parçalanmış bir bez parçasının, Kuzey Kore bayrağına ait olabileceğini dile getirdi.

Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.



 

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