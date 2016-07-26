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Dünya
Deutsche Welle

Japonya'da kanlı gece

Japonya son yılların en kanlı şiddet eylemiyle sarsıldı. Tokyo yakınlarındaki engelliler yurdunu basan bir saldırgan 19 kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

26 Temmuz 2016 11:32


Japonya'da bıçaklı bir saldırgan girdiği engelliler yurdunda en az 19 kişiyi öldürdü, 20'si ağır olmak üzere 26 kişiyi de yaraladı. Yurt sakinlerine bıçakla saldıran fail olaydan kısa süre sonra polise teslim oldu. Saldırganın ‘engelliler yok olmalı' dediği öğrenildi.

Saldırganın çantasından çok sayıda kanlı bıçak ve diğer keskin alet bulunduğu açıklandı. 26 yaşındaki katil ifadesinde eskiden, başkent Tokyo'nun komşu vilayeti Kanagava'nın Sagamihara kentindeki yurtta çalışmış olduğunu söyledi. Caninin gece yarısı bastığı engelliler yurdunda yaşları 19 ile 75 arasında değişen 149 kişi kalmaktaydı. Saldırının, Japonya'nın son yıllarda karşılaştığı en kanlı şiddet eylemi olduğu açıklandı.

Şiddet eylemlerinin nispeten az vuku bulduğu Japonya'da bıçaklı saldırılar son yıllarda artmaya başlamıştı. 2008 yılında bir kamyonla Tokyo'nun alışveriş merkezindeki kalabalığın arasına dalan 25 yaşındaki bir genç rastgele önüne çıkanı bıçaklayarak 7 kişiyi öldürmüş, on kişiyi de yaralamıştı. Olay yerinde yakalanan saldırgan idam cezasına çarptırılmıştı. Tokyo'daki saldırı 2001 yılında İkeda kentindeki bir ilkokulda et bıçağıyla 8 öğrencinin öldürüldüğü saldırının yıl dönümünde meydana gelmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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