Japonya'da intihar son 30 yılın en yüksek seviyede

Gonca YAĞCI, (DHA)- JAPONYA\'daki intihar oranları, son 30 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İlk, orta ve liselerde bu yılın mart ayına kadar en az 250 çocuğun intihar ettiği açıklandı. Bu sayı,1986 yılında yaşanan 268 intihar vakasından sonra en yüksek artış olarak gerçekleşti. Japonya Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, genç yaşta hayatlarına son verenlerin sayısı artışa geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanlığı yetkilisi Noriaki Kitazaki, \"Öğrencilerin intihar sayısı oldukça yüksek seviyede ve endişe verici olan bu durumun ele alınması gerekiyor\" dedi.

Kitazaki, ayrıca intihar sayısındaki artışın altında yatan nedenleri belirlemenin oldukça zor olduğunu da söyledi.

Araştırmaya göre, bu yıl içersinde 250 çocuktan 33\'ü gelecekleri hakkında duydukları endişe duydukları için intihar etti. 31\'i aile sorunları ve geri kalan 10\'u da saldırıya uğradığı için intihar etti.

Diğer 140 kişinin neden intihar ettiği bilinmiyor.

YENİ NESİL DEPRESYON: \'HİKİKOMORİ\'

Diğer yandan Japonya’da son yıllarda görülen \'hikikomori\' adlı depresyon özellikle genç yetişkinleri etkiliyor.

Kendini kısaca toplumdan izole etmek olarak tanımlanan bu rahatsızlık Japonya’da resmi rakamlara göre 2010 yılında 30 -31 yaş aralığında 700 bin kişide görüldü.

13-14 yaşlarında başlayan hikikomori’de ergenlikte olan çocuklar için çok tehlikeli bir hal alıyor. Kişi kendini eve hapsediyor ve günlerce dışarı çıkmıyor

İlk olarak 1990’lı yıllarda meydana çıkan hikikomori, henüz tıp literatüründe bir hastalık olarak yer almıyor ve önerilen bir tedavi yöntemi bulunmuyor.