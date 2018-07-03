Japonya'da illegal kripto madenciliğine bir yıl hapis cezası

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – Japonya’da bir kişi, kullanıcıların haberi olmadan hesapları üzerinden kripto para birimleri madenciliği gerçekleştirme iddiasıyla bir yıl hapse mahkum edildi.

Nikkei’de yer alan habere göre Sendai bölge Mahkemesi, Japonya’da yer alan Hyogo prefaktörülüğünün Amagasaki kentinde 24 yaşında bir kişiye, yasal olmayan kripto para birimi madenciliği eylemleri gerçekleştirmesi sebebiyle bir yıl hapis cezası verdi.

Japonya’da bireylerin kişisel bilgisayarları üzerinden gerçekleştirilen kripto para birimleri madenciliğine yönelik alınan eylemler devam ederken, polis konuya ilişkin eylemler gerçekleştirilen 16 kişinin tutuklamıştı.

Amagasaki’de verilen hapis cezası ise ülke genelinde kripto para birimi madenciliğine ilişkin verilen ilk ceza oldu.