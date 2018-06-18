Japonya'da ilk kentsel ICO düzenlenecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran (DHA) – Japonya’nın bir bölgesinde “kentsel ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi Halka Arzı) piyasaya sürülecek.

Japonya’nın Okayama Prefektörlüğü’nde yer alan Nishiawakura Köyü, kaynak yaratmak için Japonya’da bir ilk olmak üzere, ICO piyasaya süreceğini duyurdu. Bölgenin kripto para biriminin adı Nishiawakura Coin (NAC) olarak belirlenirken, köyün yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Yerel yönetimlerin yeni finansal kaynaklar bulması ve yatırımlarla, kripto para birimlerinin piyasa sürülmesiyle bölgeyi güçlendirmek ve böylece gelecekte sürdürülebilir bir bölgenin oluşturulması amacıyla, Japonya’nın ilk kentsel ICO’sunu piyasaya süreceğiz.”