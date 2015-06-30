Japonya'da hızlı trende dehşet



Yetkililerden verilen bilgiye göre, olay başkent Tokyo'dan Osaka'ya gitmekte olan Şinkanzen isimli hızlı tren hattında meydana geldi.

Tokyo'nun yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki Odawara mevkiinde kimliği bilinmeyen bir yolcu tuvalette üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Bunun üzerine trende yangın çıktı.

'Tuvaletten patlama sesi geldi'

Yomiuri Shimbun gazetesi, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, tuvaletten bir patlama sesi geldiğini bildirdi.

Olay esnasında saatte 300 kilometre hızla gitmekte olan trende yaklaşık bin yolcunun bulunduğu belirtildi. Tren acil durdurulurken tüm Şinkanzen hattındaki seferler iptal edildi.

İlk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü olayda 20'den fazla kişi de yaralandı. Ölümlerin dumandan mı kaynaklandığı yoksa kalp krizi sonucu mu meydana geldiği henüz netlik kazanmadı.

Başbakan Şinzo Abe devreye girdi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, olayı aydınlatmak üzere bir çalışma grubu kurulduğunu açıkladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşuncaya kadar 'kurşun trenlerin' seferlerine ara verilmiştir" denildi.

Fransız Haber Ajansı'na göre (AFP) "mermi tren" olarak da anılan Şinkanzen güvenliği ve dakikliğiyle biliniyor. Son 50 yılda Şinkanzen hattında hiçbir ölümlü kaza meydana gelmedi.