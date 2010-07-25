Japonya'da helikopter dağa çakıldı: 5 ölü

T24 - Japonya'da bir kurtarma helikopterinin dağa çakılmasının ardından helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
RIA Novosti'nin haberine göre Japonya'nın yaklaşık 75 kilometre kuzeybatısındaki Saitama'da bulunana dağa tırmanan 9 dağcıyı kurtarmak için olay yerine hareket eden kurtarma helikopteri, 2 kişilik kurtarma ekibi üyesini olay yerinde bırakarak havalanmasının ardından çakıldı.
Kaza sırasında helikopterdeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer kazaya neden olan sebepler çerçevesinde kazayla ilgili soruşturma başlattı.