T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'da helikopter dağa çakıldı: 5 ölü

Japonya'da bir kurtarma helikopterinin dağa çakılmasının ardından helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - Japonya'da bir kurtarma helikopterinin dağa çakılmasının ardından helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

  

RIA Novosti'nin haberine göre Japonya'nın yaklaşık 75 kilometre kuzeybatısındaki Saitama'da bulunana dağa tırmanan 9 dağcıyı kurtarmak için olay yerine hareket eden kurtarma helikopteri, 2 kişilik kurtarma ekibi üyesini olay yerinde bırakarak havalanmasının ardından çakıldı.

Kaza sırasında helikopterdeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer kazaya neden olan sebepler çerçevesinde kazayla ilgili soruşturma başlattı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24