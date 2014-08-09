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Dünya
Deutsche Welle

Japonya'da 'Halong' alarmı

Japonya'da Halong tayfunu nedeniyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

09 Ağustos 2014 18:51


Japon kamu televizyonu NHK'nın haberine göre ülkenin güneyinde yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye güvenlik nedeniyle evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Dairesi hızı saatte 180 kilometreye ulaşan rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle ölümlerin ve ağır maddi zararın yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Dairesi ayrıca tayfunun heyelan, yüksekliği 12 metreye varan dalgalar ve Kyuşu ile Şikoku adalarında sele neden olabileceği uyarısını yaptı.

Tayfunun bu gece Japonya'nın güney batısına ulaşması bekleniyor. Ülkenin güneyinde bulunan Şikoku adasında 470'den fazla uçuş ile demiryolu seferlerinin büyük bölümü iptal edildi.

Geçen temmuz ayında yaşanan Neoguri tayfunu nedeniyle Japonya'nın güneyinde birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Japonya HalongNHKMeteoroloji DairesiKyuşuJaponyaNeoguriWelle Türkçe DW/dpa/AFPBW

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