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BBC Türkçe

Japonya'da evinde insan parçaları bulunan adam tutuklandı

Zama kentinde, apartman dairesi ve dışında 9 insana ait vücut parçaları bulunan bir kişi tutuklandı. Evde arama yapan polis kayıp bir kadının izini sürüyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Japonya'nın Zama kentinde, apartman dairesi ve dışında 9 insana ait vücut parçaları bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis kayıp bir kadının izini ararken, Takahiro Shiraishi isimli şüphelinin evinin dışındaki taşınabilir soğuk hava konteynerinde iki kesilmiş baş buldu. Ayrıca Shiraishi'nin dairesinde buzluklarda saklanan 7 farklı kişinin parçalanmış uzuvlarına rastladı.

27 yaşındaki şüpheli, cesetleri ortadan kaldırma şüphesiyle tutuklandı. Japon gazetesi Mainichi Shimbun, polisin 8 kadına ve bir erkeğe ait vücut parçalarının farklı çürüme aşamalarında olduğunu yazdı.

NHK kanalı ise Metropol Polis Teşkilatına dayandırdığı haberinde Shiraishi'nin polise 9 kişiyi öldürdüğünü ve cesetlerini sakladığını itiraf ettiğini bildirdi. NHK'nin haberine göre Shiraishi "Onları öldürdüm ve delilleri saklamak için vücutlarıyla oynadım" dedi.

Shiraishi'nin komuşusu ise medyaya yaptığı açıklamada Ağustos ayında taşınan Shiraishi'nin dairesinden garip kokular geldiğini söyledi.

Polis 21 Ekim'den bu yana kayıp olan 23 yaşındaki bir kadını ararken Shiraishi'nin izine rastladı.

Kadının internet üzerinden intihar etmek istediğini paylaşmasının ardından Shiraishi'nin kadınla iletişime geçtiği anlaşıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından gazeteciler şüphelinin evinin önünde toplandı.

Mainichi Shimbun gazetesine konuşan 41 yaşındaki Shiraishi'nin bir komşusu ise "Burası sakin bir mahalle, yakınlarda kreş de var. Bu tür bir bölgede cesetlerin bulunmasına inanamıyorum" dedi.

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