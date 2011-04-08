-JAPONYA'DA ELEKTRİK TASARRUFU ÇAĞRISI TOKYO (A.A) - 08.04.2011 - Japonya hükümeti, elektrik şebekesinde daha büyük bir çöküşü engellemek için şirketlerden ve halktan tasarruf yapmalarını istedi. Ticaret Bakanlığı, enerji tüketimini büyük kullanıcılardan yüzde 25, küçük sanayi kullanıcılarından yüzde 20 ve ailelerden de yüzde 15-20 azaltmaları isteğinde bulundu. Japonya'da yaşanan deprem ve tsunaminin ardından enerji santrallerinin zarar görmesi sonrasında ülkenin enerji kapasitesi geriledi. Ticaret Bakanı Banri Kaida, Reuters'a yaptığı açıklamada, tasarruf hedefleriyle, Tokyo Electric Power (Tepco) ve Tohoku Electric Power şirketlerinin hizmet verdiği alanlarda yaklaşık 15 milyon kilovat talebin azaltılabileceğini söyledi. Tepco, geçen ay, Fukuşima nükleer santralindeki hasarın sonucu olarak enerji kesintilerine gitmek zorunda kalmıştı. Öte yandan, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, işlem saatlerini artırma planının, enerji tüketimini azaltabilmek için sonbahara erteleneceğini bildirdi. -ÇİN YÖNETİMİ KAYGILI- Pekin yönetimi, Japonya'nın deprem ve tsunamiden zarar gören Fukuşima nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif su boşaltmasını kaygıyla izlediğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Ley yaptığı açıklamada, "Japonya'nın yakın komşusu olan Çin'in bu olayla doğal olarak ilgilendiğini" belirtti. Hong, durumu yakından gözlemlediklerini ve Japon tarafıyla temas halinde olduklarını ifade etti. Çinli yetkili, Japonya'dan zamanında, kapsamlı ve kesin bilgi vermelerini beklediklerini de yineledi. Tokyo Elektrik Şirketi, ciddi zarar gören santralde durumu kontrol altına alabilmek için 11 bin 500 ton düşük radyoaktif suyu denize boşaltmıştı.