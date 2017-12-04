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Dünya

Japonya'da devam eden balina avlama eylemi diğer ülkeler tarafından tepki topladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Japonya, Pasifik Kuzeybatısı'nda "araştırma" gerekçesiyle yapılan balina avlanmaları sebebiyle tepki topladı

04 Aralık 2017 12:57

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Japonya, Pasifik Kuzeybatısı\'nda \"araştırma\" gerekçesiyle yapılan balina avlanmaları sebebiyle tepki topladı.
İsviçre\'nin Cenevre kentinde Cuma günü, vahşi yaşam ticareti denetimi komitesi beş gün süren görüşmelerin ardından, balina avlama karşıtı ülkeler tarafından Japonya Pasifik Kuzeybatısı\'nda kuzey balinaları avlaması sebebiyle eleştirilirken, Avustralya \"araştırma\" adı altında avlanan balinaların ticari amaçlı kullanılabileceğini iddia etti.
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES), kuzey balinalarının ticaretinin yapılmasını ve açık denizlerde avlanılmalarını yasaklamıştı. Fakat buna rağmen Japonya\'nın araştırma adı altında balina avlamaya devam etmesi, birçok ülkenin dikkatini çekti.
2014 yılında Lahey\'de düzenlenen Uluslararası Adalet Divanı\'nda Japonya\'nın araştırma adı altında balina avlaması 1946 Uluslararası Balinacılık Kurulu kurallarını ihlal ederken, Cuma günü Cenevre\'de toplanan komitede bazı ülkeler Japonya\'ya balina avlama yasağı getirilmesine başvururken, diğer ülkeler Japonya\'nın CITES tarafından balina avlanması hakkında verilecek bir panele tabi tutulmasını ve ayrıca Japonya\'nın bu konuda gözlemlenmesi gerektiğini talep etti.
Japonya\'daki balina avlanmaları hakkında komite görüşmeleri sonucu, CITES sekreterlerinin uygun görmesi durumunda Japonya\'nın panel ve gözlem için bir ekibi kabul etmesine karar verildi.

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