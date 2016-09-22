"Japonya'da cinsel isteksizlik ekonomik çöküşe neden olabilir"

Japonya'da, cinsel isteksizliğin ülke nüfusunda yarattığı sorunların yanı sıra ekonomik çöküş açısından da endişe verdiği belirtildi.

Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip Japonya’da 2011 yılında yayınlanan bir raporda, evli olmayan 18 ilâ 34 yaşlarındaki gençlerin büyük bölümünün ilişki yaşamadığı, evli olanların da eşleriyle cinsel birliktelikte bulunmadığı ifade edilmişti.

Seksin yorucu ve hobilerle uğraşmanın daha öncelikli görüldüğü ülkede, nüfus sorunu giderek artarken, cinsel isteksizlikten kaynaklı ekonomik çöküş endişesi de baş gösterdi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Nüfus ve Göç Bölümü Başkanı Ivan Beloborodov, "Japonya yaş ortalaması 60 ve üstü olan, dünyanın en yaşlı ülkesi. Bu emeklilik sisteminin çöküşüne neden olabileceği gibi, savunma sistemini de tehdit ediyor. Bu durumun Japonya ekonomisinde olumsuz etkileri var" ifadelerini kullandı.

“Umutlarını robotlara bağladılar”

Yakın gelecekte 'insan kaynağının' tükeneceği Japonya için tek umudun robotlar olduğunu belirten Beloborodov, "Ülkedeki sorunun nedeni tüketim kültürü ve aile gibi kavramların giderek gölgede kalmasına neden olan kariyer hedefleri" dedi.

“En fazla porno izleyicisine sahip ülke”

Prezervatif firması Durex’in 2005 yılında 41 ülke arasında gerçekleştirdiği araştırmada da Japonya’nın, bir yılda yalnızca 45 kez ile en az seks yapan ülke olduğu ortaya çıkmıştı. Beloborodov, "Japonya en fazla porno izleyicisine sahip ülke. Japonya'da pornografi dergilerden cep telefonu uygulamalarına kadar her yerde var. Bu durum gerçek insani arzuları öldürüyor” ifadelerini kullandı.