Japonya'da çığ felaketi: '8 kişide hayat belirtisi yok'

Japonya'da bir kayak merkezine düşen çığın altından kurtarılan 8 kişinin hayatlarını kaybetmiş olmalarından korkuluyor.

Japon Kyodo haber ajansı bu kişilerin herhangi bir hayat belirtisi göstermediklerini, çığ sonucu en az 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BBC Tokyo muhabiri Rupert Wingfield Hayes de Japon kurtarma görevlilerinin böyle durumlarda genellikle bir kişinin öldüğü konusundaki açıklama yapmadıklarını ve bunu hastanedeki doktorlara bıraktıklarını aktardı.

Fransız haber ajansı AFP, 8 kişiden yedisinin öğrenci, birinin ise öğretmen olduğunu duyurdu.

4 öğrenci ve öğretmen ise hala kayıp.

Çığ bu sabahın erken saatlerinde başkent Tokyo'nun 120 kilometre kuzeyindeki Toçigi bölgesinde Nasu kasabası yakınlarında bir kayak merkezine düştü.

Kayak merkezinde bölgedeki çeşitli okullardan 70 civarında öğrenci ve öğretmen bulunduğu bildiriliyor.

Şiddetli kar yağışı ve kötü hava koşulları kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Kötü hava koşulları yüzünden hala bölgeye ambulans helikopterler inemiyor.

Yerel medya 7 okuldan çocukların büyük bir dağcılık organizasyonuna katıldıklarını yazdı.

Bir çok kayak tesisinin bulunduğu Nasu bölgesinde son iki gündür şiddetli kar yağışı devam ediyordu ve çığ alarmı verilmişti.

Dünden bu yana kar yağışı 30 cm'yi bulurken, havanın aniden ısınmasının da yeniden çığ riskini artırdığına dikkat çekiliyor.