Japonya'da bir salkım üzüme 11 bin dolar

Japonya'da bir salkım üzüm açık arttırmada rekor fiyata, 11 bin dolara satıldı.

Ülkenin batısındaki bir süpermarket sahibi tanesi 360 dolara denk gelen 30 adet üzüm satın aldı.

Japonya'da yüksek fiyatlara satılan meyveler sosyal statü sembolü olarak görülüyor.

Romalı Yakut olarak adlandırılan ve İshikawa bölgesinde yetişen bu çok tatlı üzüm türü mevsimin ilk ürünü.

Bir elma 3 dolar

Süpermarket sahibi Takamaru Konishi "Mağazamızda bu üzümleri sergileyeceğiz ve müşterilerimize tattıracağız" dedi.

Japonlar meyve numunelerine çok yüksek fiyatlar verebiliyorlar.

Bazen bu meyveler yüksek statü sahibi kişilere hediye olarak sunuluyor.

Japonya'da tek bir elma 3 dolara ve kavunlar da yıllanmış bir şişe şarap fiyatına satılabiliyor.

Geçen yıl bir çift kavuna 12 bin dolardan fazla fiyat biçilmiş ve satılmıştı.

Konishi "Çok mutluyum ve gururluyum. Bunlar gerçek Romalı Yakut taşları" dedi