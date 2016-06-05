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Yaşam

Japonya'da bir aslan 2 yaşındaki çocuğa saldırdı!

Küçük çocuğu cam kafes kurtardı

05 Haziran 2016 14:53

Japonya Chiba’da iki yaşındaki bir erkek çocuk aslanların olduğu alanda onları izlerken aslanlardan biri de küçük çocuğun hareketlerini takip ediyordu. Aslan çocuk arkasının döndüğü bir anda hızla ona doğru koştu. Neyse ki korkulan olmadı aradaki cam duvardan habersiz 181 kilogram ağırlığındaki aslan duvara çarpınca neye uğradığını şaşırdı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri aslanın çocukla oyun oynadığını savunurken, uzmanlar aslanın oyun oynamadığını etçil bir yaratık olan aslanın küçük çocuğu bir yemek olarak gördüğünü ve arkasını dönmesiyle ona saldırdığını açıkladı.

 

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JaponyaAslanÇocukSaldırıHayvanat Bahçesi

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