Japonya'da bankalar 19 dil bilen robotlara emanet edilecek

Japon bankası Mitsubishi UFJ Finans Grubu, Nisan ayında şubelerinde çalışmaya başlayacak olan robotları müşterilerine tanıttı.

Japonya'nın en büyük bankası, Mitsubishi UFJ, şubelerinde robotları kullanacak. Japonya'nın en büyük bankası olan Mitsubishi UFJ'nin deneyeceği "Nao" adlı bu robotların yaklaşık 5.4 kilogram ağırlığında ve 58 santimetre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

19 Farklı dil konuşabiliyor

İnsana benzeyen robotların, Nisan ayı itibariyle bankanın bir ya da iki şubesinde denemelere başlayacağı ifade ediliyor. Performansına göre diğer şubelerde de robotların çalıştırılabileceği öne sürülüyor. Alnında kamera bulunan "Nao" adlı robot, 19 farklı dil konuşabiliyor ve müşterilerin yüzlerindeki mimiklerden ve ses tonlarından memnun olup olmadıklarını ayırt edebiliyor. Bu da Nao'ya müşterileri karşılayabilme ve onlara ne istediklerini sorabilme imkanı tanıyor.

Fransız şirket üretti

Nao, 2006 yılında Japonya telekom ve internet devi SoftBank'ın alt kuruluşu Fransız şirketi Aldebaran Robotics tarafından üretildi. Çarşamba günü ilk defa İngilizce konuşan bir müşteriyle iletişime geçen robot, İngilizce kullanarak şunları söyledi: "Merhaba ve hoşgeldiniz. Sizi döviz alımı, ATM'ler, banka hesabı açılması veya yurtdışına para havalesi ile ilgili bilgilendirebilirim. Hangisini tercih edersiniz?"

En çok yatırım yapan şirket

Mitsubishi UFJ, "insan olmayan kaynaklara" en çok yatırım yapan Japon şirketlerinin başında geliyor.

Robot devrimi

Ülkede bu tür yatırımlar da teşvik ediliyor. Japon Başbakanı Şinzo Abe de, ülkede azalan iş gücüne karşı "robot devrimi" için kolları sıvamıştı.