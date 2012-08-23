Japonya'da balıklarda en yüksek radyasyon seviyesi

Japonya’nın Fukuşima bölgesinde balıklarda yüksek oranda radyoaktiv sezyum maddesine rastlandı. Normalin 258 katı üzerinde çıkan radyoaktiv sezyum seviyesi, nükleer kazanın ardından deniz ürünlerinde rastlanan en yüksek seviye oldu.

Uzmanlar balıkların beslenme şekillerine dikkat çekerek, “Bu kadar yüksek derecede radyoaktiv olmasının nedeni, orada bulunan balıklar yedikleri yemlerin yanında çamur da yiyorlar. Sezyum maddesi de bu yolla bulaşıyor” açıklamasında bulundu.

Euronews'ın haberine göre; 15 metre derinlikte tutulan balıklardaki radyoaktiv sezyum seviyesi, Japonya’da meydana gelen nükleer kazanın ardından deniz ürünlerinde rastlanan en yüksek seviye oldu.