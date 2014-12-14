Japonya’da Abe'nin zaferi

TBS kanalının yayınladığı seçim sonrası anketlerine göre Abe'nin partisi, 475

sandalyeden 294'ünü kazandı ve koalisyon ortağı Komeito ile birlikte 328 milletvekiline

ulaştı. Tahminlere göre parlamentonun alt kanadında üçte ikilik çoğunluğu elde eden

Şinzo Abe liderliğindeki koalisyon 4 yıl daha ülkeyi yönetecek.

Abe muhtemel zaferiyle birlikte dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'yı

yıllardır süren deflasyon ve ekonomik durgunluktan çıkarmak için bir dört yıl daha elde

etmiş olacak. Japonya, katma değer vergisinin tekrar yükseltilmesinin ardından nisan

ayında yeniden ekonomik durgunluğa girmişti.

Nükleer enerjiye dönüş, güvenlik politikalarının güçlendirilmesi ve pasifist anayasada

reform gibi konularda çeşitli tartışmalar olsa da Japonya'da seçmenlerin tercihinde

ekonominin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Siyasi analistler Abe'nin muhalefetin parçalı

ve güçsüz olmasından faydalandığını belirtiyor. Oyların sayılmasından önce seçimlere

katılımın son derece düşük olduğu görüldü.

