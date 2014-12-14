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Dünya
Deutsche Welle

Japonya’da Abe'nin zaferi

Japonya’da Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti tahminlere göre parlamento seçimlerinde kesin bir zafer elde etti.

14 Aralık 2014 16:37

TBS kanalının yayınladığı seçim sonrası anketlerine göre Abe'nin partisi, 475
sandalyeden 294'ünü kazandı ve koalisyon ortağı Komeito ile birlikte 328 milletvekiline
ulaştı. Tahminlere göre parlamentonun alt kanadında üçte ikilik çoğunluğu elde eden
Şinzo Abe liderliğindeki koalisyon 4 yıl daha ülkeyi yönetecek.
Abe muhtemel zaferiyle birlikte dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'yı
yıllardır süren deflasyon ve ekonomik durgunluktan çıkarmak için bir dört yıl daha elde
etmiş olacak. Japonya, katma değer vergisinin tekrar yükseltilmesinin ardından nisan
ayında yeniden ekonomik durgunluğa girmişti.
Nükleer enerjiye dönüş, güvenlik politikalarının güçlendirilmesi ve pasifist anayasada
reform gibi konularda çeşitli tartışmalar olsa da Japonya'da seçmenlerin tercihinde
ekonominin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Siyasi analistler Abe'nin muhalefetin parçalı
ve güçsüz olmasından faydalandığını belirtiyor. Oyların sayılmasından önce seçimlere
katılımın son derece düşük olduğu görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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