-JAPONYA'DA 4 GÜN SONRA MUCİZE SOMA (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'da 70 yaşındaki bir kadın deprem ve tsunami felaketinden 4 gün sonra sağ salim bulundu. Osaka itfaiyesi sözcüsü Yuko Kotani, kadının, ülkenin kuzeybatısındaki Ivate bölgesinde, tsunaminin sürüklediği evinde bulunduğunu belirtti. Kotani, kadının bilincinin yerinde olduğunu, ancak hipotermiye girdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Yardım görevlisi kadının adını açıklamadı. Bu arada İşimaki bölgesinde bir erkeğin enkazdan sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. NHK televizyonu, yaşı henüz belirlenemeyen kişinin evinin enkazından sağ çıkarıldığını duyurdu. -RADYASYON SIZINTISI- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Japonya'nın, Fukuşima'daki nükleer santralden sızan radyasyondan halkı korumak için doğru önlemler aldığını bildirdi. DSÖ Sözcüsü Gregory Hartl, Japonya'nın, radyasyon sızıntısı nedeniyle kendilerinden bölgeye uzmanlar göndermesini talep etmediğini, ancak uzmanların beklemede olduklarını söyledi. Gregory Hartl, Japon yetkililerin şu ana kadar tahliye, sığınak sağlama ve potasyum iyodid stoklarının yeniden konumlandırılması dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aldığını kaydetti. Hartl, bunların mevcut radyasyon sızıntısı seviyesinde genelde üzerinde anlaşmaya varılan kamu sağlığı önlemleri olduğunu sözlerine ekledi.