Japonya'da 30 yıl içinde büyük bir yanardağ patlaması bekleniyor

Japon bilim insanları, ülkenin en aktif yanardağlarından birinde tespit ettikleri mağma birikmesi nedeniyle önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir patlama beklediklerini açıkladı.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde bu konuda çalışmalar yapan araştırmacılar, Kyushu Adası'ndaki Sakurajima Yanardağı'nın giderek büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

Sendaki Nükleer Santrali'nin de 49 km uzağında olan yanardağın yakınındaki Kagoshima kentinde yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor.

Sakurajima'nın ölümlere neden olan en son patlaması 1914 yılında gerçekleşmiş ve olayda 58 kişi hayatını kaybetmişti.

''Ateş çemberi'' olarak adlandırılan takımadalarda 100'den fazla yanardağ bulunuyor.

Düzenli olarak kül püskürten ve her yıl küçük ölçekli patlamaların yaşandığı Sakurajima'da son büyük volkanik aktivite şubat ayında meydana gelmişti.

Japon yetkililer yakından izledikleri yanardağa çok yaklaşılmaması uyarısında bulunuyor.

1914 patlamasının 1.5 kilometreküp hacminde mağma ürettiğine dikkat çeken araştırma ekibinin önde gelen isimlerinden Dr. James Hickey, ''Elde ettiğimiz veriler benzer bir mağma birikmesinin 130 yıl alacağına işaret ediyor, bu da yeni bir patlama için yaklaşık 25 yıl civarında bir süre kaldığını söylüyor.

Yanardağın aktivitelerini inceleyen Bristol Üniversitesi ile Sakurajima Volkanik Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, yanardağ her yıl 14 milyon metreküp mağma üretiyor. Bu 90 bin kişişik kapasitesi olan Wembley Stadyumu'nun içini 3.5 kez doldurmaya yetecek kadar büyük bir hacim.

Araştırmacılar, mağmanın küçük patlamalarla birikenleri tahliye etmeye yetmeyecek kadar hızlı olduğunu, bu nedenle, bu birikimin önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir patlamayı tetikleyeceğini söylüyor.

Kyoto Üniversitesi'nden Haruhisa Makamichi, "1914 yılındaki patlamadan bu yana 100 yıl geçti. Bir sonraki büyük patlamanın da 30 yıl içinde olması bekleniyor. Kagoshima kenti yeni tahliye planlarını hazırladı'' dedi.