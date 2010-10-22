-JAPONYA'DA 2.DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA TOPLU MEZARLAR TOKYO (A.A) - 22.10.2010 - Japonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki toplu mezar bulundu. Japon yetkililer, Kyodo haber ajansına yaptıkları açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda kanlı çatışmaların olduğu Iwo Jima adasındaki toplu mezarlarda binlerce Japon askerinin kalıntılarının olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Yetkililer, Japon araştırma ekiplerinin Amerikan ordusu tarafından bildirilen iki alanda şimdiye kadar 51 kişinin kalıntılarını bulduğunu, mezarların birinde yaklaşık 2 bin ceset olabileceğini ifade etti. Araştırma ekibinin bugün raporunu başbakanlığa sunacağı kaydedildi. Iwo Jima'da 1945 yılında bir ay süren çatışmalarda Amerikan ordusu adayı savunan 22 bin Japon askeriyle savaşmıştı. Çatışmalarda 22 bin Japon askerinin tamamına yakını ölmüştü.