Japonya'da 150 yunus kıyıya vurdu

Japonya'nın Hakota kentinde, yaklaşık 150 yunus karaya vurdu. Hokota'daki 10 kilometrelik plaja vuran yunusları kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Yunusları ıslak tutmaya çalışanlar, kocalar yardımıyla denizden su taşıdı ve yunusların üzerini ıslak banyo havluları ve tişörtlerle sardı.

Hokotalı yetkililer, sahil güvenlik ekibi ve yakınlardaki su hayatı merkezi çalışanları da, yaklaşık olarak 2-3 metre uzunluğunda olan yunusları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgedekiler, kıyıya vuran yunusların bir kısmının ilk başta canlı olarak bulunduğunu ancak oldukça yorgun olan yunusların bir süre sonra hayatlarını kaybettiğini açıkladı.