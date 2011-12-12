-Japonya, yörüngeye casus uydu fırlattı TOKYO (A.A) - 12.12.2011 - Japonya'nın yörüngeye casus uydu yerleştirdiği bildirildi. Japonya Uzay Ajansı (JAXA), ülkenin kuzeyindeki Tanegaşima adasından fırlatılan radarla donatılmış uydunun sorunsuz çalıştığını bildirdi. Eylül ayında başarıyla fırlatılan uydunun ardından bu yıl ikinci kez yörüngeye uydu gönderildiğini belirten yetkililer, gelecek yıl fırlatılacak uyduyla istihbarat sağlayan uydu ağını tamamlamayı amaçladıklarını söyledi. Fırlatılan uydunun birkaç ay içinde istihbarat toplamaya başlayabileceğini kaydeden yetkililer, uyduyla ilgili teknik bilgi vermekten kaçındı. Japonya basını, casus uyduların gece ve bulutlu havalarda bilgi toplayabilen radarla donatıldığını yazdı. İlk casus uydusunu Kuzey Kore'nin füze çalışmalarından duyulan kaygının etkisiyle 2003 yılında fırlatan Japonya'nın, yörüngede optik istihbarat toplayabilen 4 uydusu bulunuyor. Kuzey Kore, 1998 yılındaki füze denemesiyle Japonya'yı kaygılandırmış, Tokyo yönetimi bu ülkedeki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla casus uydu kullanımına ağırlık vermişti.