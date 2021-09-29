Japonya, yeni başbakan olması beklenen LDP liderini seçecek

T24 Dış Haberler

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP) yeni liderini seçecek. Seçilecek kişi gelecek haftalarda gidilecek genel seçimde büyük bir ihtimalle Japonya’nın yeni başbkanı olacak.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, LDP’nin liderliği için aday olmayacağını açıklamış, başbakanlık koltuğunu da bırakacağını belirtmişti.

LDP’nin parlamentonun alt kanadında çoğunluğu olması nedeniyle seçilecek liderin gelecek başbakan olması bekleniyor.

LDP’nin liderliğine en yakın görülen isim şu anda hükûmette Covid aşı stratejisinden sorumlu bakan Taro Kano oldu. Eskiden savunma ve dışişleri bakanlığı yapan Kano’nun karşısında eski dışişleri bakanı Fumip Kishida olacak.

Adaylar, Koronavirüs salgını ve Tokyo Olimpiyatları’nın pandemiye rağmen düzenlenmesi gibi Suga’nın popülaritesini düşüren gelişmelerden sonra halkın ilgisini yeniden kazanmayı umuyor.