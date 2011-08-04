-JAPONYA YENE MÜDAHALE ETTİ TOKYO (A.A) - 04.08.2011 - Japonya, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden sonra ekonominin toparlanmasına zarar verebileceği gerekçesiyle yene müdahale etti. ABD'nin iyiye gitmeyen ekonomik görünümünün zayıflattığı doların pazartesi günü 76,29 yene kadar düşmesi bugün Tokyo yönetiminin müdahalesini getirdi. Japon yetkililerin dolar alması ve yen satmasıyla dolar önce 78 yene daha sonra 79 yene yükseldi. ABD doları Japonya'da mart ayındaki felaketten günler sonra 76,25 yenle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en düşük değerine yaklaşmıştı. Maliye Bakanı Yoshihiko Noda yaptığı açıklamada, ''Yenin tek taraflı yükselişinin olumsuz etkisi olabilirdi. Müdahale etmeye karar verdik'' dedi. konuşan Noda, müdahalenin miktarı konusunda bilgi vermedi. Bu arada Japonya Merkez Bankası (BoJ), hükümetin yene müdahale kararından sonra daha gevşek para politikası izlemeye karar verdi. BoJ para politikası kurulu oy birliğiyle varlık satın alma programını 2012 yılı sonuna kadar 40 trilyon yenden 50 trilyon yene (638,3 milyar dolar) çıkarmayı kararlaştırdı. Merkez Bankası ayrıca gösterge faiz oranını yüzde 0-yüzde 0,1 aralığında bıraktı. BoJ Başkanı Masaaki Shirakawa, ''BoJ, Maliye Bakanlığının döviz piyasasına müdahale kararının piyasada fiyat oluşumunun istikrarına katkıda bulunmasını bekliyor'' açıklamasını yaptı. Güçlü yen, büyük Japon şirketlerinin ihracatını olumsuz etkileyerek döviz girdilerini azalttığı için ekonomiye zarar veriyordu.