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Dünya

Japonya ve Kanada depremlerle sarsıldı

Kanada'da 6,2 ve Japonya'da 6,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi

04 Eylül 2013 11:37

Kanada’nın Pasifik Okyanusu’na kıyı açıkları, dün yerel saatle 13.19’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 6, 4.9 ve 4.5 şiddetindeki üç ayrı depremle sallandı. Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmadığını bildirildi.

Kanada Deprem Merkezi ile Amerikan Ulusal Okyanus Hava Gözlem Merkezi’nden yapılan açıklamada, merkez üssü Vancouver Adası'nın 150 kilometre kuzeybatısındaki Port Alice açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, akşam saatlerinde Bella Bella açıklarında 6 şiddetinde deprem kaydedildiği belirtildi. İki merkez, British Colombia eyaletinin 200 kilometre kuzeyindeki sahil bölgesi Bella Bella’da, 6 şiddetinden sonra 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığını bildirdi.

Gün boyu meydana gelen depremlerde herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.


Japonya'da 6,5 büyüklüğünde deprem


Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmadığını bildirildi.

Japonya Meteoroloji Kurumu, depremin merkez üssünün başkent Tokyo'nun 600 kilometre kadar güneyindeki İzu adalarının Torişima bölgesinde olduğunu bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısında bulunulmadı.

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