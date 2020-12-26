Japonya ve Fransa'da Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyanta rastlandı

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İlk olarak Britanya'da görülen Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyantın Japonya ve Fransa'da da tespit edildiği açıklandı.

Ülkelerden yapılan açıklamada Japonya'da 5, Fransa'da da bir kişide mutasyona uğramış Koronavirüs'e rastlandığı belirtildi.

Japonya, virüs varyantını taşıdığı tespit edilen 5 kişinin de Britanya'dan geldiğini ve hepsinin karantinaya alındığını ifade etti.

Fransa'nın ilk Koronavirüs varyantı vakasının ise ülkenin batısındaki Tours kasabasında görüldüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığı, bu kişinin ülkeye 19 Aralık'ta Londra'dan geldiğini ve semptom göstermediğini açıkladı. VOC 202012/01 olarak bilinen varyanta yakalandığı tespit edilen kişinin kendini izole ettiği aktarıldı.

Japonya, vatandaş ve yaşama izni olmayanların Britanya'dan ülkeye gelmesini yasaklamıştı. Fransa ise Britanya'ya yönelik yasak kararını gevşetti.

Yeni varyantın tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde seyahat yasakları sıkılaştırıldı. Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler sınırlarını tamamıyla kapadı..