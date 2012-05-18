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Bilim / Teknoloji

Japonya uzaya füze gönderdi

Japonya, Güney Kore yapımı ticari bir uyduyu ilk defa başarılı bir şekilde uzaya gönderdi

18 Mayıs 2012 17:56

Uyduyu taşıyan H-2A füzesi, Cuma günü Japonya’nın güneyindeki Tanegashima adasından uzayı fırlatıldı.

Fırlatıldıktan 16 dakika sonra önce Güney Koreye ait uydu, ardından da Japonya’nın üç uydusu füzeden ayrılarak yörüngeye yerleşti.

Bununla birlikte Japonya füze fırlatma işine girmiş oldu.

Japonya Uzay İnceleme Kurumu (Jaxa) yaptığı açıklamada, KOMPSAT-3’ün Kore Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından çok amaçlı gözlem için geliştirilmiş bir Güney Kore uydusu olduğunu söyledi.

Yetkililer, Japonya’nın uydularından Shinzuku’nun okyanus akıntılarını gözlemlemek için kullanılacağını, diğer iki küçük uydunun da deneysel modeller olduğunu aktardı.

Bu, Jaxa tarafından geliştirilen H-2A füzesinin yirmibirinci kez fırlatılışıydı. Kurum şu an H-3 füzeleri üzerine çalışıyor.

2007 yılından bu yana füzeyi işleten Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI), Avrupa ve Rusya’nın önde geldiği ticari amaçlı füze fırlatma işinde daha aktif olmayı planlıyor.

Japonya ticari amaçlı füze fırlatma işinin bir parçası olmak için uzun yıllardır çalışıyordu.

(BBC Türkçe)

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