İşe alımda cinsiyetçilik: Japonya, 'üniversite diplomalı ev kadınları ülkesi' olma tehlikesiyle karşı karşıya

Japonya'da ülkeyi pandemi sebepli ekonomik çöküşten toparlanmaya çıkarabilecek çok sayıda eğitimli kadın var. Ancak, ülkenin katı işe alma sistemi ve erkek egemen liderlik, kadınları yüksek ücretli işlerden alıkoyan büyük bir engel olmaya devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, eski Japonya başbakanı Şinzo Abe'nin "Womenomics" olarak da bilinen "kadınların öne çıkabileceği bir Japonya" yaratmayı hedefleyen politikası büyük ölçüde başarısız oldu.

Bugün parlamentoda her 10 erkeğe sadece bir kadın düşerken, üst düzey özel sektör rollerinin yüzde 15'inden daha azı kadınlar tarafından yürütülüyor.

Abe hala politikanın başarılı olduğunu iddia etmesine rağmen, eleştirmenlere göre kadınların iş hayatında daha aktif rol alması için sosyal değişim yaratmak gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu, bir Japon kadının gelirinin bir erkeğinkinden ortalama yüzde 40 daha düşük olduğunu söylüyor.

"İşe geri dönmek istiyorsanız, bir süpermarkette iş aramanız gerekir"

On yıllardır, kadınların yaklaşık yüzde 60'ı ilk çocuklarından sonra "tam zamanlı anne" olabilmek için işlerini bırakıyor.

Japon kadınların yarısından fazlası, neredeyse erkeklerle aynı eğitimleri alarak işgücüne katılsa bile, bir kez tam zamanlı işten ayrıldıktan sonra, asıl kariyerlerine geri dönmek, onlar için neredeyse imkansız hale geliyor.

Kariyer danışmanı olarak çalışan Yumiko Suzuki, "İşe geri dönmek istiyorsanız, anca bir öğrencinin yarı zamanlı bir iş bulabileceği bir yer olan süpermarkette iş aramanız gerekir" dedi.