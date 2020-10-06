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Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi

06 Ekim 2020 18:25

Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibarıyla vizesiz seyahati sonlandırdı. Gerekçe olarak Covid-19 salgını gösterildi.

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