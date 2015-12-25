Japonya 'seks köleleri' için harekete geçti



Japonya, Güney Kore ile arasında uzun yıllardır süregelen, İkinci Dünya Savaşı sırasında seks kölesi olarak kullanılan Koreli kadınlar sorununun çözümü için harekete geçti.

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida'nın çantasında bir takım çözüm önerileri ile pazartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitmesi bekleniyor. Kyodo ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı "Biz bir karar tasarısı hazırladık. Görüşmelerin odağında, Güney Kore ile bu konuda bir uzlaşmaya varmak olacak" dedi.

Nikkei Asian Review gazetesinin haberine göre, öneriler arasında kadınlara tazminat için devlet bütçesinden 100 milyon yenlik bir fon oluşturulması (yaklaşık 839 bin dolar) ve bu fondan kadınlara tıbbi ve sosyal yardım yapılması bulunuyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin üzüntü ve pişmanlıklarını bildirmek amacıyla hayattaki kurbanlara bir mektup göndermeyi düşündüğü de kaydedildi. 1995 yılında Japon hükümeti tarafından bağışlardan oluşan bir fon kurulmuş, ancak bu fon 2007'de sona ermişti.

Japonya'nın ise Seul'deki büyükelçiliği önünde seks kölesi kadınların anısına inşa edilen genç kız heykelinin kaldırılmasını talep ettiğine dikkat çekildi.

Tarihle yüzleşme

İkinci Dünya Savaşı sırasında "teselli kadınları" adı verilen çoğu Koreli yaklaşık 200 bin kadın Japon ordusunun genelevlerinde seks kölesi olarak çalışmaya zorlanmıştı. Hayatta kalan kadınlar Japonya'dan resmi özür, tazminat ve konunun Japon kitaplarında işlenmesini talep ediyor. 1993 yılında Japonya kurban kadınlardan özür dilemiş, ancak Başbakan Abe devletin özür dilemesini eleştirmişti.