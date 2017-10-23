Japonya seçimleri ve Katalonya etkisiyle dolar 3.70 lira, Borsa düştü (2)

(Piyasa yorumu ve gelişmelerle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Japonya\'da Başbakan erken seçimlerden Başbakanı Shinzo Abe’in güçlü çıkması Japon yenini, İsphanya\'da Katalonya gerginliğinin sürmesi de euroyu baskılayınca, dolardaki yükseliş hızlandı ve 3.70 liraya yükseldi, Borsa düştü.

Japonya\'da Liberal demokratlar\'ın seçimleri kazanmasının ardından, yeni zayıflatan politikaların sürdürüleceği beklentisiyle, dolar yüzde 0.2 artışla 113.74 yene çıkarak, Temmuz ortasından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

İspanya\'daki Katalonya gerginliği nedeniyle euronun zayıflaması da doların yükselişini destekledi ve ABD para birimi 3.71 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.70 - 3.71 lira aralığında hareket ederken, euro da parite etkisiyle 4.3614 liraya kadar yükseldi.

Dövizlerdeki yükselişin etkisiyle yeni haftaya yüzde 0.30 düşerek 108 bin 167 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'nin kayıpları da yüzde 0.76\'ya kadar çıktı ve Endeks 107 bin 648 puana geriledi.

Güçlü karlara rağmen Borsa İstanbul geriler mi ?

İş Yatırım\'ın, \"Güçlü karlara rağmen Borsa İstanbul geriler mi ?\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Fed bahisleri ve vergi paketi beklentisiyle dolar yükselmeye devam ederken gelişmiş ülke borsaları yukarı yönlü seyrini koruyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Üçüncü çeyrek karlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle zayıf gelecek olması nedeniyle Wall Street’teki yükseliş bir parça hız kesti.

\"Küresel büyümenin güçlenmesini arkasına alan gelişmekte olan ülkeler Ekim ayının ilk üç haftasında gelişmiş ülkelerin iki katına yakım getiri sağladı.

\"Açıklanan ekonomik veriler ve şirket karları gelişmekte olan ekonomilerde güçlü büyümenin sürdüğüne işaret ediyor.

\"Son hafta güçlü dolar ve yükselen ABD faizleri nedeniyle sınırlı bir kayıp yaşanmasaydı fark daha da açılabilirdi.

\"Türkiye piyasaları güçlü üçüncü çeyrek karları ve Batı ile yaşanan kriz arasında sıkışmış durumda. Üçüncü çeyrek şirket karları yüzde 20’nin üzerinde FAVÖK büyümesi ile yükselişi destekleyen bir tablo çiziyor.

\"Almanya ile yaşanan gerginlik ve ABD vize krizi konusu belirsizliğini koruyor. Geçen hafta yaşanan AB liderler zirvesinden Türkiye ile müzakerelerin dondurulması ve mali yardımların durdurulması kararı çıkmadı. Ancak fiilen müzakereler ve yardımlar dondurulmuş durumda.

\"ABD ile vize krizi konusunda durum farklı değil. Türkiye tarafından yapılan açıklamalar çözüm konusunda yol alındığını vurguluyor.

\"ABD tarafı ise vize kararını kolaylaştırmak için bekledikleri adımların henüz atılmadığını söylüyor.

\"ABD’nin Türk bankalarına yüksek boyutlu cezalar getireceği yönünde haftasonu yayılan komplo teorilerini ciddiye almıyoruz.

\"Ancak kamu bankalarının 0.5 - 0.6 civarında piyasa değeri / defter değeri oranları piyasaların zaten temkinli bir fiyatlama yaptığını gösteriyor.\"