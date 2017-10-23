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Ekonomi

Japonya seçimleri ve Katalonya etkisiyle dolar 3.70 lira, Borsa düştü

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Japonya'da Başbakan erken seçimlerden Başbakanı Shinzo Abe’in güçlü çıkması Japon yenini, İsphanya'da Katalonya gerginliğinin sürmesi de euroyu baskılayınca, dolardaki yükseliş hızlandı ve 3

23 Ekim 2017 13:12

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Japonya\'da Başbakan erken seçimlerden Başbakanı Shinzo Abe’in güçlü çıkması Japon yenini, İsphanya\'da Katalonya gerginliğinin sürmesi de euroyu baskılayınca, dolardaki yükseliş hızlandı ve 3.70 liraya yükseldi, Borsa düştü.
Japonya\'da Liberal demokratlar\'ın seçimleri kazanmasının ardından, yeni zayıflatan politikaların sürdürüleceği beklentisiyle, dolar yüzde 0.2 artışla 113.74 yene çıkarak, Temmuz ortasından bu yana en yüksek düzeye çıktı.
İspanya\'daki Katalonya gerginliği nedeniyle euronun zayıflaması da doların yükselişini destekledi ve ABD para birimi 3.7063 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.70 - 3.71 lira aralığında hareket ederken, euro da parite etkisiyle 4.3585 liraya kadar yükseldi.
Dövizlerdeki yükselişin etkisiyle yeni haftaya yüzde 0.30 düşerek 108 bin 167 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'nin kayıpları da yüzde 0.76\'ya kadar çıktı ve Endeks 107 bin 648 puana geriledi.

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