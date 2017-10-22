Japonya sandık başında

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Japonya Başbakanı Shinzo Abe’in avam kamarasını feshetmesinin ardından ülkede bugün gerçekleşen erken seçimle 48. Parlamento üyeleri belirlenecek. Yapılan son kamuoyu anketleri Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti ve Komeito’nun avam kamarasındaki çoğunluğunu koruyacağına işaret ediyor.

Alınacak güçlü bir zafer, Abe için gelecek Eylül ayında gerçekleştirilecek LDP liderlik seçimlerindeki başarı şansını artırmış olacak.Abe erken seçim kararını kamuoyunda gördüğü destek oranı yazdaki rekor düşük seviyelerin yükselmesinin ardından geldi. Abe’in kazanması beklenen seçimlerle, Japon lider, savaş sonrası dönemde ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakan olacak.

Ülke genelinde yapılacak seçimlerde tarihin en düşük katılım oranı bekleniyor. Son yapılan Aralık 2014 seçimlerinde yüzde 52.66 olan seçime katılım oranı 2012 yılına göre yüzde 6.6 düşmüştü. Planlanandan bir yıl önce gerçekleşen seçimler Başbakan Abe’nin Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerilimler sebebiyle ortaya çıkan “ulusal kriz” ile başa çıkma çabalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca 209 kadın adayın yarıştığı erken seçimler 2014 yılındaki 198 kadın adayın yarıştığı seçimlerin ardından yüzde 17.7’lik bir oranla tarihi rekorlardan biri. Seçilen kadın milletvekillerinin sayısı 54’ü bularak 2009 yılında 229 kadının yarıştığı seçimleri geçebilir.

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