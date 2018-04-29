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BBC Türkçe

Japonya prensesi unvanına mal olacak evliliği resmen açıkladı: 'Güneş ve Ay'ın evliliği'

Japonya İmparatoru Akihito'nun torunu Prenses Mako, dedesinin rızasını aldıktan sonra soylu olmayan biriyle nişanlandığını bir basın toplantısıyla açıkladı. Çiftin toplantı sırasında birbirleri hakkında söyledikleri 'Güneş ve Ay'ın evliliği' yorumlarının

29 Nisan 2018 20:30

Japonya İmparatoru Akihito'nun torunu 25 yaşındaki Prenses Mako, dedesinin rızasını aldıktan sonra soylu olmayan biriyle nişanlandığını bir basın toplantısıyla açıkladı.

açıklığa kavuşmuş oldu.

Ancak kraliyet ailesinin erkek üyeleri soylu biriyle evlenseler de unvanlarını kaybetmiyor.

Çiftin gelecek yıl uzun sürecek bir törenle evlenmesi bekleniyor.

Pazar günü düzenlenen basın toplantısında Prenses Mako, ilk başta erkek arkadaşı Kei Komuro'nun 'güneş gibi gülümsemesine' tutulduğunu söyledi:

"İlk başta güneşe benzeyen gülümsemesine tutuldum, ancak onu tanıdıkça cömert, samimi, amaçları uğruna güçlü bir iradeyle sıkı çalışan kişiliğini beğendim."

Prenses Mako aynı zamanda çocukluğundan beri evlendiğinde kraliyet unvanını kaybedeceğinin farkında olduğunu ekledi.

Bir hukuk bürosunda çalışan Kei Komuro ise Prenses Mako'yu aya benzetti:

"Bir gece gökyüzünde çok güzel bir ay gördüm, hemen onu aradım. O zamandan beri her ayı gördüğümde onu arıyorum. Prenses bir ay gibi sessizce benimle birlikte duruyor."

Çift beş yıl önce aynı üniversitede okurken tanıştı.

Doktora yapan Prenses Mako, ayrıca müze araştırmacısı olarak çalışıyor.

Prenses, yasaların sadece erkeklere izin vermesi nedeniyle tahta çıkamayacaktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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