Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliği yaptığı törende iş dünyası ile bir araya geldi.

Tören, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya Konsolosu Norio Ehara, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sachihiro Omura, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Türkiye’de kültürel çalışmalar yapan Prens Mikasa Vakfı’nın faaliyetlerinin tanıtıldığı törende, vakfın yürüttüğü Kaman Kalehöyük kazılarıyla ilgili güncel bilgiler de paylaşıldı. Prens Mikasa’nın desteğiyle 1985 yılında başlayan kazı çalışmaları, geçen yıl itibarıyla yeni kurulan Prens Mikasa Vakfı’nın destekleriyle sürdürülüyor.

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin 130 yıl öncesine, Ertuğrul Fırkateyni\'nin batmasına dayandığını hatırlatan Güler Sabancı, törenin açılış konuşmasında şunları söyledi:

\"Ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ekonomik ilişkiler kadar diplomatik ilişkiler de elbette çok önemlidir. Ancak iki ülke arasında dostluk köprüsünü sağlamlaştıran, derinleştiren ise aslında kültür ve sanattır.

\"Birbirimizin geçmişini ve bugününü anladıkça ilişkilerimiz güçlenir; ortak bir gelecekten bahsetmek ancak o zaman mümkün olabilir. Bu nedenle Türkiye ve Japonya’nın kültürlerini yakınlaştıran her adımı çok değerli buluyorum.

\"1985 yılında başlayan kazılar, Kaman’a sadece bir arkeoloji müzesi kazandırmadı; iki ülkenin dostluğu bir dünya mirasını gün yüzüne çıkardı.

\"Geçen yıla kadar Mikasa ailesinin destekleriyle süren kazı çalışmaları, artık Prens Mikasa Vakfı tarafından destekleniyor. Anadolu kültürleri ve arkeolojisi ile ilgili çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan vakıf, Kalehöyük’ün tarihini aydınlatmayı sürdürüyor.

\"Şahsen Merhum Prens Mikasa’nın beni bu vakıfta Mütevelli Heyeti’ne kurucu üye olarak bizzat davet etmesinden onur duyuyorum.

\"Altes Prenses Akiko’ya ülkemize ve dünya arkeolojisine verdiği destek için teşekkür ederken; onursal başkanlığını yürekten kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorum.\"

Sabancı Topluluğu’nun Japonya ve Japon şirketleri ile ilişkilerinin 1974 yılına dayandığını belirten Sabancı, \"Sabancı Topluluğu’nun o zamanki lideri rahmetli Sakıp Sabancı ile Özdemir Sabancı ve Turgut Özal beraber ilk kez Japonya’ya gidiyorlar. Ve o dönemde başlayan iş ilişkilerimiz, güvendiğimiz ortaklıklarımız bugün hala başarıyla devam ediyor\" dedi.

\"Dedem, babam ve ben olmak üzere üç nesil Kalehöyük’e gönül verdik\"

Törende Prens Mikasa Vakfı onursal başkanlığını da üstlenen Japonya Altes Prensesi Akiko ise şöyle konuştu:

\"Bugün Prens Mikasa Vakfı’nın Onursal Başkanlık görevine başlama töreninin görkemli bir şekilde düzenlenmesinin mutluluğunu yaşıyorum.

\"Türkiye benim için özel bir ülkedir. Yurtdışında gittiğim ilk ülke Türkiye idi. İlk defa ziyaret ettiğim Kaman - Kalehöyük’te on binlerce senenin zaman akışını araştırmak için adeta iğne ile kuyu kazarcasına yapılan çalışmalardan derinden etkilendim.

\"Kazı çalışması ve bu höyüğün dünyadaki değerini gözlerini parlatarak anlatan Sayın Omura’nın konuşmasına kendimi kaptırdım.

\"Dedem, babam ve ben olmak üzere üç nesil Mikasa ailesinin gönül verdiği bu merkezin çalışmasına sürekli destek verilmesi adına Türk Hükümeti’nin izniyle 2017 yılının Mart ayında Prens Mikasa Vakfı kuruldu.

\"Bu vakıfta onursal başkanlık görevini üstlenmek, Mikasa ailesinin bir mensubu olarak onur vericidir.

\"Ancak aynı anda büyük sorumluluğun altında olduğumun da farkındayım. Burada bulunan konuklarımızdan vakfımıza destek vermelerini rica ediyorum.\" (Fotoğraflı)