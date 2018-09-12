Japonya Prensesi Beylerbeyi Sarayı'nı gezdi

Enver ALAS - İstanbul,DHA - İSTANBUL\'da bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Üsküdar\'daki Beylerbeyi Sarayı\'nı gezdi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere İstanbul\'da bulunan Japon Prenses Mikasa, sabah saatlerinde geldiği Beylerbeyi Sarayı\'nda Beylerbeyi Saray Müdürü Yasin Kütük, Milli Saraylar Müzecilik Tanıtım Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman tarafından karşılandı.

Sanat tarihi eğitimi aldığı öğrenilen Prenses Mikasa, gezisini uzman bir rehber eşliğinde gerçekleştirdi. Rehberle sık sık sohbet eden Mikasa\'nın saraya hayran kaldığı belirtildi. Japon Prenses Mikasa\'nın, giyme zorunluluğu nedeniyle ayakkabılarına geçirdiği galoşla sarayı gezdi. Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara\'nın da eşlik ettiği gezi, 1 saat sürdü.

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