Japonya prensesi Ayako, aşkı uğruna prenseslikten vazgeçti

Japonya prensesi Ayako, iş insanı Kei Moriya ile evlenerek prenses unvanından feragat etti. Prenses Ayako bundan böyle Ayako Moriya adını alacak ve tahttaki hakkından vazgeçmiş olacak.

28 yaşındaki prenses Ayako başkent Tokyo'daki Meiji Shrine Tapınağı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Ayako, ülke kurallarına göre halktan biri olan 32 yaşındaki Moriya ile evlendiği için prenseslik unvanını resmen kaybetmiş oldu.

Ayako tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu günü çok sayıda kişiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çift olacağız" ifadelerini kullandı.

Japonya’da, imparatorluk ailesinden bir erkeğin evlendiği kadınlar kraliyet ailesi üyesi olarak tanınıyor. Ancak halktan biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadınların eşleri aynı kurala tabi tutulmuyor; sıradan biriyle evlenen prensesler taht sırasında yer alma hakkını kaybediyor. Şu an için sadece dört erkek varisi bulunan Japonya kraliyet ailesinde kadın sayısının azalması dikkat çekiyor. Ülkede varis yasasının değişmesi yönünde çağrılar yapılmış ancak muhafazakârlar buna karşı çıkmıştı.